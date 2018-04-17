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  4. 17 Nisan 2018 21:34

Dışişleri'nden Arap Zirvesi'ne sert yanıt

Dışişleri bakanlığı, Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri'nden Arap Zirvesi'ne sert yanıt
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Zeytin Dalı harekatının amacının idrak edilemediği belirtilerek 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı her şeyden önce meşru müdafaa amacıyla yapılan bir terörizmle mücadele faaliyetidir. Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmektedir' denildi.
 
Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye konulu Arap zirvesi'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Afrin'in toprak bütünlüğüne de değinildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 15 Nisan günü yapılan Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen “Suriye'deki Gelişmeler” başlıklı kararda Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısında bulunulması ve bunun “Suriye krizine çözüm bulunması yönündeki çabalara destek niteliğinde olacağının” ileri sürülmesi Zeytin Dalı harekatının amacının idrak edilemediğini ortaya koymaktadır.

Bugüne kadar vurguladığımız üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı her şeyden önce meşru müdafaa amacıyla yapılan bir terörizmle mücadele faaliyetidir. Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmektedir.

Nitekim, ülkelerin siyasi birliklerine, toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı Türkiye’nin özenle gözettiği ilkelerin başında gelmektedir.

Bahsekonu kararda, Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir."

suriye , afrin , dışişleri bakanlığı , arap zirvesi
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