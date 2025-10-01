Ekim ayının ilk seçim anketi açıklandı: Birinci parti değişti!
ORC Araştırma, 26 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette, AK Parti'nin yeniden birinci parti olduğu görüldü.
ORC Araştırma, Ekim ayının ilk seçim anketini açıkladı. 28-30 Eylül 2025 tarihlerinde 26 ilde, 3830 katılımcıyla yapılan araştırmada seçmenlere, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Ankette, AK Parti %31,5 ile birinci sırada yer alırken, CHP %29,8 ile ikinci oldu. DEM Parti ve MHP ise sırasıyla %8,5 ve %8,1 oy oranına ulaştı.
ORC'nin Eylül ayı anketinde CHP %32,5 ile birinci sırada, AK Parti ise %29,9 oy oranıyla ikinci sırada yer almıştı. Ekim ayı anketinde AK Parti'nin yeniden birinci parti olduğu görüldü.
İşte anketin sonuçları:
AK Parti: %31,5
CHP: %29,8
DEM Parti: %8,5
MHP: %8,1
İYİ Parti: %6,1
Zafer Partisi: %3,1
Yeniden Refah Partisi: %2,5
YMP (Yerel ve Milli Parti): %2,2
Saadet Partisi: %2,0
Gelecek Partisi: %1,9
DEVA Partisi: %1,7
Diğer: %2,6
