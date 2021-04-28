Ekonomide yeni torba teklifi yolda

Geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığına başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketinde yer alan başlıklara ilişkin yeni bir torba teklif hazırlığı yapılıyor.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, söz konusu pakette 30 Haziran 2021 olarak takvimlendirilen işler arasında, ağırlıkla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev alanına giren kamuda harcama disiplininin sağlanması ile istihdamın finansmanına ilişkin başlıklar bulunuyor.

Kanunla yapılacak işler arasında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek için Fiyat İstikrarı Komitesi kurulması da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında geçtiğimiz ay açıklanarak takvime bağlanan ekonomi reform paketinde yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görev alanına giren başlıklarda yeni bir torba teklif hazırlığı yapılıyor.

Çok kapsamlı olmayan mini ekonomi paketinde 30 Haziran 2021 tarihine kadar tamamlanması öngörülen bazı teknik düzeydeki düzenlemelerin yer aldığı bilgisi alınırken, yasa teklifinin kısa sürede Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Ekonomi reform paketinde 30 Haziran 2021 olarak takvimlendirilen işler arasında kamuda harcama disiplininin sağlanması, istihdamın finansmanına ilişkin başlıklar bulunuyor. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi amacıyla reform paketinde atılacak adımlar arasında yer alan Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Planın (OVMP) tek bir belge haline getirilmesi yasa teklifinde yer alacak.

RİSK OLUŞTURAN ŞOKLAR

Ekonomi reform paketinde 30 Haziran 2021 tarihine kadar takvimlendirilen ve kanunla yapılacak işler arasında fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulması yer alıyor. Komite Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan oluşacak.

KGF KEFALETİYLE KREDİ

Diğer bir başlığa göre, makro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti ilave 5 istihdam ile 500 bin TL olacak. Kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İlave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına sahip olacak.

3 AYDA BİR RAPOR YAYINI

Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılması da ilk aşamada atılacak adımlar arasında yer alıyor. FİK Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda; TCMB, BDDK, SPK, SEDDK, TMSF ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak. FİK finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak; sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek, finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. Komitenin her ay düzenli olarak bir araya gelerek 3 ayda bir rapor yayımlaması öngörülüyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN KANUN GEREKİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce duyurduğu, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000 TL olarak verilen ikramiyelerin artırılmasına ilişkin düzenlemenin de kısa zaman içinde hayata geçirilmesi bekleniyor. Söz konusu ikramiye bedeli kanun ile düzenlendiği için, artırımına ilişkin konunun da yine kanunla yapılması gerekiyor. TBMM’de görüşülen kanun tekliflerinin birine, bununla ilgili önerge verilmesi bekleniyor.



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