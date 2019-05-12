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  4. 12 Mayıs 2019 09:00

Ekrem İmamoğlu açıkladı: ''Anadolu Ajansı'na alternatif olacak''

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran günü tekrarlanacak seçim için Anadolu Ajansı’na alternatif bir haber merkezi kuracaklarını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu açıkladı: ''Anadolu Ajansı'na alternatif olacak''
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim kampanyası hazırlıklarını gazeteci Murat Yetkin’e anlattı.

''Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak'' diyen Ekrem İmamoğlu, ''Zaten mevcut olan bilgi merkezimizi genişletip aktif hale getiriyoruz. Her bir sandık açılıp sonucu belli olunca buradan şeffaf bir şeklide duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Yetkin ayrıca İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevde oldukları sırada ulaştıkları ‘israf belgeleri’ni açıklayacaklarını söylediğini aktardı:

“Mazbatanın bizde olduğu o 18-19 gün içinde elde ettiğimiz verilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin nasıl büyük bir israf ekonomisiyle yönetildiğini, vatandaşın vergilerinin nerelere harcandığını gördük. Buna neredeyse bütün büyük belediye ihalelerinin hep bir kaç şirkete verilmiş olması dâhil değil. İsraftan söz ediyorum. İsraf belgelerini açıklayacağız.”

ekrem imamoğlu , haber merkezi , anadolu ajansı
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