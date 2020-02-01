Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi ? Bakan Soylu'dan açıklama geldi !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinden açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Böyle bir kavram kanunlarımızda yok. Afet bölgesi denen bir kavram söz konusu değil. Ekonomik olan tüm yardımları genel hayata etkililik kapsamında yapıyoruz.

Afet bölgesi olmayan bir şeydir. Böyle demek doğru değildir. Şu ana kadar AFAD vesilesiyle hesaplara 87 milyon liralık bir bağış oldu. Kızılay'a da 30 milyon liralık bir bağış oldu. Bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un satır başları:

Maden'de acil yıkılması gereken 2 bina var. Elazığ depremi yapı stoğumuzun yüzde 25-30'unu etkiledi.

Kentsel Dönüşüm yapan firmalar tamamlama sigortası yapmak zorundalar. İstiyoruz ki herhangi bir mağduriyet yaşanmasın.

Parsel başında yapılaşmanın önüne geçilecek. Dönüşüm sürecini de hızla yapmak istiyoruz.