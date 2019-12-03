Engelliler için verilen önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat’ın Türkiye'de engellilerin istihdamı ve yaşadıkları sorunların araştırılması üzerine verdiği araştırma önergesi AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, 3 Aralık Engelliler Günü'nde skandal bir oylamaya sahne oldu.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın "Engelli vatandaşların istihdamı ve yaşadıkları sorunlar" hakkında verdiği Araştırma Önergesi, AK Parti ve MHP’li vekillerin ‘ret’ oyu ile Meclis’te kabul edilmedi.

Yeniçağ'ın aktardığına göre; engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekilen araştırma önergesinde, yeterli istihdamın sağlamadığı belirtilirken, “Ülkemizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın temel özgürlüklerden ve bütün insan haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanmasını teşvik etmek, sağlamak, korumak ve insan olmaktan iler gelen haysiyetlerine yönelik saygıyı artırmak amacıyla bir Meclis araştırması yapılması kanaatindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Araştırma Önergesi'nin TBMM'de reddedilmesinin ardından İYİ Parti Meclis Grubu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Ankara Milletvekilimiz Sayın Şenol Sunat'ın, "Engelli vatandaşların istihdamı ve yaşadıkları sorunlar" hakkında verdiği Araştırma Önergesi, Ak Parti ve Mhp'nin ret oyları neticesinde kabul edilmemiştir" denildi.