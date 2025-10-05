Erbakan'dan Erdoğan ile yanyana fotoğraf için ilk açıklama

  1. Anasayfa
Son seçimlere AK Parti'nin listelerinden girip, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyen ve TBMM'nin açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki liderlerden olan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan "Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na mı geçiyor" sorusuna yanıt verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonundaki görüşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık, sonradan salondan dışarıya çıktık. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefet liderleri ile TBMM'deki resepsiyonda bir araya gelmesiyle, "Orada tamamen tabiricaizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık, sonradan salondan dışarıya çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler, bulundular. Orada Sayın Cumhurbaşkanı, bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Yeni yasama yılının açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Dolayısıyla sanki ‘AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bulunuyormuş da orada bir araya gelmişler, görüşmüşler’' gibi bir durum çıkartmamak lazım diye düşünüyorum. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum. Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden, sorulmasından yanayız. Meclis'inin kendisinin bir karar almasındansa millete bu anayasa değişikliğinin, bu kararın tasdik ettirilmesi daha demokratik, daha uygun olur diye düşünüyoruz" dedi. (DHA)

