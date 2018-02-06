Erdoğan açıkladı: Başındaki Türk ifadesi çıkarılmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi, acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız.'' dedi. Erdoğan, Afrin harekatı açıklaması ile tepki çeken TTB'nin başındaki Türk ifadesinin çıkarılması gerektiğini belirtti.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçtiğimiz çarşamba günü Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nı bu kurumun Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından ilk defa kendi başkanlığımda gerçekleştirdik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük. İşlerine gelmeyince bize tabanca vermeyenlerin diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içerisinde olabileceğini az çok tahmin edersiniz.

'''ÜLKEMİZDE ÜRETİLEBİLECEK HİÇBİR ÜRÜNÜ, YAZILIMI DIŞARIDAN ALMAYACAĞIZ''

Kritik savunma sanayii ürünlerimizin kendi imkanlarımızla üretme işini belirli bir düzeye getirmemiş olsaydık şu anda ne halde bulunurduk? Açıkçası bunu düşünmek bile istemiyorum. Bunun için son toplantımızda şöyle bir karara vardık, ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi, acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, hatta gerekirse daha çok para harcayacak, ama mutlaka kendi tasarımlarımızı, ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz.

VATİKAN ZİYARETİ

Sayın Papa'nın ülkemizle yakın işbirliğine önem verdiğini gördük. Yabancı düşmanlığından duyduğumuz endişeyi Sayın Papa ile paylaştık. Kudüs meselesinde ortaya konulan dayanışma ciddi manada BM Genel Kurulu'ndaki oylamayı sarsmıştır. 128 oyla Kudüs meselesinde Amerika adeta BM Genel Kurulu'nda reddedilmiştir.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Suriye'nin Afrin bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı operasyonu başarıyla sürüyor. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın annesiyle babasıyla kardeşiyle evliyse eşiyle varsa çocuğuyla başlı başına birer dünya olduğunu biliyoruz. Tüm imkanlarımızla bu operasyonda da şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız yanında olmayı da sürdüreceğiz.

10 YAŞINDAKİ KIZIN ŞEHİTLERE YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

Türkiye bin yıldır olduğu gibi bugün de şehitlerinin ve gazilerinin omuzlarının üzerinde istiklaline ve istikbaline güvenle bakmayı sürdürüyor. Size Erzincan'da yaşayan 10 yaşındaki kız evladımızın şehitlerimiz için yazdığı şiirden okumak istiyorum. Sayın Başbakan bunu iyi dinlemen lazım. 'Oğlun Şehit... çatma kaşını Anne. Metin ol da dik tut başını Anne. Gel; öp... kokla... mezar taşımı Anne. Akıtma gözünden yaşını Anne! Olsa da bu dünyada gönlün ezik. Eğilme kimseye tut başını dik! Bu duygular bize tanıdık bildik. Akıtma gözünden yaşını Anne! Ölüm vaktin gelsin kavuşacağız. Albayrak altında buluşacağız. Mahşerde birleşip sarılacağız. Akıtma gözünden yaşını Anne!' Biz tek vatan tek millet tek bayrak tek devlet diyerek kararımızı verdik tüm dünyaya da bunu ilan ettik.

''SONUNDA UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR''

Barış için huzur için elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, dalavereyle, ayak oyunlarıyla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi, geriye kala kala 780 bin kilometrekare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bunu da bize herhalde çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler.

''CAN TATLIDIR KİMSE CANINI KOLAY KOLAY TEHLİKEYE ATMAZ''

Can tatlıdır kimse canını kolay kolay tehlikeye atmaz. Evlatlarımız can siperhane bir mücadele yürütürken bize mesaj veriyorlar bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye'yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. 2023 hedeflerine ulaşmak bunun sadece ilk adımıdır. Artık hiçbir ülke, hiçbir kurum Türkiye'nin gücünü ve kararlılığını sorgulayamayacak hale gelmiştir. Afrin harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı bine doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Onlar sevgili peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. (Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına) İnşallah ihtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. Bu operasyonlar İdlib'le devam edecek. Bize ne zaman bitireceksiniz sorusunu soranlara diyorum ki siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Bizim 100'ü aşkın şehidimiz var sınırlarımızda bunu Amerika duyuyor mu Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Mümbiç'ten çıkacağız dediler. Niye duruyorsunuz hadi çıkın. Biz Mümbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz asıl farkımız bu.

''O ZAMAN SİZİN TÜRKİYE'YE İRAN'A YÖNELİK HESABINIZ VAR''

Bizim sorunumuz güneyimizdeki bir kısım Kürtlerle değildir tamamıyla terör örgütleriyledir. Bu PYD'dir YPG'dir DEAŞ'tır PKK'dır. Amerika DEAŞ'ı temizledik diyor niye hala buradasın? 5 bin TIR silah gönderiyorsun. Kuzey Suriye'de bunların ne işi var? DEAŞ'la mücadele için gönderiyoruz diyorsan buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için bu konuda rahatım çok açık net bir şey var o zaman sizin Türkiye'ye İran'a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya'ya yönelik hesabınız var. Biz yerimizde dimdik duruyoruz.''

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI ATARIZ"

Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika'nın, PYD ve YPG 'ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin bir girişimi olup olamayacağına yönelik soru üzerine Erdoğan, "Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız" dedi.

"BAŞINDAKİ TÜRK İFADESİ SÜRATLE ÇIKARILMALI"

Erdoğan, Afrin harekatıyla "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması yapan Türk Tabipler Birliği için ise şunları kaydetti:

"Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Tükiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..."