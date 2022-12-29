  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan anketinde ''Kararsızlar'' kararlarını verdi

Erdoğan anketinde ''Kararsızlar'' kararlarını verdi

Erdoğan anketinde ''Kararsızlar'' kararlarını verdi
Güncelleme:

Türkiye'de henüz ne tarihi, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ne de muhalefetin adayının belli olmadığı 2023 seçimleri için geri sayım sürerken MetroPOLL Araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, bir araştırma yayınladı. Söz konusu araştırmada anket katılımcılarına, 'Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?' diye sordu.

Araştırma 28 ilde 13-18 Aralık tarihlerinde 2 bin 077 kişiyle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göre yapış tarzını onaylayanların oranı 0,1 artışla yüzde 45,2 olarak ölçüldü.

Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanlar da arttı. Ankete göre Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 52,1 (+1,5) olarak ölçüldü.

'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 2,7 olarak ölçüldü. Bir önceki ay bu oran yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.

MetroPOLL Araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı anketi sonuçları

Etiketler erdoğan'ın görev onayı anket anket sonucu metropoll son anket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gözler memur emekli zammında! 2023 zammı için yeni kulis: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
İstanbul'da doğalgaza indirim sürprizi
EYT düzenlemesiyle emekli olacaklar ne kadar promosyon alacak?
Kim der ki 41 yaşında! Simge Sağın fileli sahne kıyafetiyle göz doldurdu
Ufukta benzine ve motorine indirim göründü
EYT’de emekli maaşı için 3 formül! Tek tek hesaplandı: İşte zamlı yeni emekli maaşı tablosu
MİT yalanıyla tecavüz rezaletinde korkunç bir ayrıntı daha!
Savcılık İmamoğlu kararına itiraz etti!
Hayranlarını yasa boğdular: İşte 2022 yılında aramızdan ayrılan ünlü isimler
Didem Soydan iç çamaşırsız pozuyla nefes kesti! Instagram alev aldı