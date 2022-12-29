Erdoğan anketinde ''Kararsızlar'' kararlarını verdi

Türkiye'de henüz ne tarihi, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ne de muhalefetin adayının belli olmadığı 2023 seçimleri için geri sayım sürerken MetroPOLL Araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

MetroPOLL Araştırma yöneticisi Özer Sencar, bir araştırma yayınladı. Söz konusu araştırmada anket katılımcılarına, 'Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?' diye sordu.



Araştırma 28 ilde 13-18 Aralık tarihlerinde 2 bin 077 kişiyle yapıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göre yapış tarzını onaylayanların oranı 0,1 artışla yüzde 45,2 olarak ölçüldü.



Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanlar da arttı. Ankete göre Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamayanların oranı yüzde 52,1 (+1,5) olarak ölçüldü.



'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 2,7 olarak ölçüldü. Bir önceki ay bu oran yüzde 4,3 olarak gerçekleşmişti.



