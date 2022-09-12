Erdoğan: ''Bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına sahipsiniz''

2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına sahipsiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı açılış töreni kapsamında İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizde okulları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimize selamlarımı gönderiyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe'de gerçekleştiriyoruz. Bayrak şairimizi, fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"KALABALIK SINIF SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"

Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik, derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Okullarımızı bakımsızlıklardan kurtararak son model teknolojilerle donattık. Okul öncesi eğitim seferberliği başlatarak çocuklarımızı daha erken yaşlarda eğitim süreçlerine katılmasını sağladık.

"KİTAP VE DEFTER ALABİLMEK İÇİN SIRAYA GİRERDİK"

Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum, biz bir hafta sıraya girerdik kitap ve defter alabilmek için, bizler bu acıyı çektiğimiz için sizlere çektirmemek istedik ve bunu da başardık, şimdi yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz okula başladıklarında hem ders kitaplarını hem yardımcı kaynakları sıralarında hazır buluyorlar.

"BUNUN ADI TEKNOFEST KUŞAĞIDIR"

Gününü malayani işlerle geçiren bir gençlik değil, bilim fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Geleceğimizi kendi devletine kendi halkına kendi tarihine kinle nefretle öfkeyle bakan değil, tarihinden gurur duyan ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla yanan gençlerimize emanet etmek istiyoruz. Bunun adı Teknofest kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı mahiyetindeki bu kuşağın en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Sizler anne-babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin gözbebeğisiniz. Sizlere düşen önemli görevler de var. Her şeyden önce güçlü bir gelecek için geçmişinizi iyi öğrenmelisiniz. Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına, hükümete, devlete sahipsiniz. Biz tarihi son 1 asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun, zaferlerinizle, kültürünüzle, değerlerinizle iftihar edin.

Anne-babanızın, aile büyüklerinizin, öğretmenleriniz tecrübelerine kulak verin. Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken sizi sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Vakit en kıymetli sermayenizdir. Öğrenmenin, sabır gerektirdiğini gözden uzak tutmayın.