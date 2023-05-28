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Erdoğan doğduğu Beyoğlu ve yaşadığı Üsküdar'da Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kaldı

Erdoğan doğduğu Beyoğlu ve yaşadığı Üsküdar'da Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kaldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğduğu Beyoğlu ve şimdilerde yaşadığı Üsküdar'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya gelen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde yarışı önde götürse de İstanbul'da saat 19.30 itibariyle 3 puan farkla kaybetti.

İki ilçedeki durum ise, Erdoğan'ın hayatındaki önemleri nedeniyle ayrıca dikkati çekti. 

ANKA'nın verilerine göre Erdoğan'ın doğduğu Kasımpaşa'nın da bağlı bulunduğu Beyoğlu ve şimdilerde yaşadığı Üsküdar'da ipi Kılıçdaroğlu göğüsledi. 

Beyoğlu:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.28, Erdoğan: Yüzde 49.72

 Üsküdar:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 52.89, Erdoğan: Yüzde 47.11

Etiketler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erdoğan chp seçim erdoğan
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