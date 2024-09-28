Erdoğan erken seçim için son sözünü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Erdoğan, ''Türkiye’nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3.5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3 buçuk yılın hakkını verebiliriz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'na katıldı. Erdoğan bu toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin erken seçim çağrılarına net bir şekilde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Muhalefetin seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye’nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3.5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3 buçuk yılın hakkını verebiliriz.'' dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Türkiye üretim kabiliyeti ve güçlü altyapısı ile covid sonrası başlayan dönüşüm sürecine hızlı adapte oldu. Küresel ticarette güvenilir bir partneriz. 2002’de 36 milyar dolar ihracat 256 milyar dolara ulaştı.

Ülkemiz bugün uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi.

Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız. Bundan sonra da ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulacak, yeni reform paketlerini devreye alacağız.

"YENİ REFORM PAKETLERİNİ DEVREYE ALACAĞIZ"

Yeni reform paketlerini devreye alacağız.

Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4'lük büyüme kaydederek satın alma gücü paritesine göre 11. sıraya yükseldik.

2002'de 36 milyar dolar ihracatla dünya ticaretinden binde 5 pay alırken bugün 256 milyar dolara ulaşan ihracatımızla payımızı yüzde 1'in üzerine çıkardık.

Uluslararası doğrudan yatırımlarda bu süreçte bizlere katkı sundu. 2003'ten önceki 30 yılda sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye son 20 yılda 268 milyar dolarlık yatırım çekti. 2002 yılında ülkemizde yalnızca 5600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu. 83 binden fazla bugün çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Burada karşılıklı bir kazan kazan durumu söz konusu. 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı. Türkiye'nin imalat sanayi yatırımlarındaki liderliği de dikkat çekicidir. Yeni dönemde de uluslararası yatırımların tercih ettiği lider ekonomilerden biri olmaya devam edecektir.

12. Kalkınma Planı, OVP ve uluslararası doğrudan yatırım stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritamızı belirledik. OVP'nin temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, enerji verimliliği konularına ağırlık veriyor, yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE HER BİRİ ALTIN KIYMETİNDE SEÇİMSİZ 3 YILI VAR"

Muhalefetin seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Türkiye’nin önünde her biri altın kıymetinde seçimsiz 3.5 yıl vardır. Hedeflerimize ancak bu 3 buçuk yılın hakkını verebiliriz.

Tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi en güzel, en verimli şekilde kullanma çabasındayız. Muhalefetin seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3,5 yıl vardır. Bunun dışındakiler fuzuli eylemlerdir."

ÖZEL VE ERBAKAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçimle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "360 milletvekilinin seçim kararı olursa mevcut cumhurbaşkanı son bir kez aday olabilir' Bunu AK Parti, MHP ile birlikte başaracak çoğunluğa sahip değil. Bize, muhalefete ihtiyaçları var. 360 rakamını yakalayabilmeleri içinde bizim kendilerine bir cümlemiz var; Tam ortasında, bu tartışmalı 5 yılın yarısı sizden, yarısı bizden. 2,5'uncu yılda gelip erken seçim kararı alıyorsanız biz varız, seçimleri yenileyelim. Sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın. Yani Erdoğan'ın, yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 kasımdır. 2025'in kasımında yapılacak seçimde Türkiye'yi bütün bu sıkıntılarından kurtarmaya talibiz."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise "Hem millet hem iktidar yoruldu" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'nin bir erken seçimi gündemine alması ve 2025 yılının sonu veya 2026 yılının ilkbaharında bir erken seçimle mutlaka siyasette bir değişikliğin gerçekleşmesi lazım. Hem millet yoruldu ve bunaldı hem de iktidar yoruldu, yıprandı ve mental yorgunluk hat safhaya çıktı. Artık aktörlerin değişmesi lazım. Bir değişikliğin gerçekleşmesi lazım. Bunu milletimiz ziyaretlerimizde açık bir şekilde ifade ediyor. İnşallah bizde bu iktidarı gerçekleştirmek için iki koldan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir tanesi belediyemizin yapacağı hizmetler, bizi milletimizin gözünde daha da yukarıya taşıyacak. Belediye yönetiminde milli görüş farkını ortaya koyduğumuz zaman milletimiz merkezi hükümeti de bizlere teslim etmek için daha rahat bir şekilde hareket edecek"