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Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.
Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşecek temaslarda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde ilerleme sağlanacak diğer işbirliği imkanlarına ilaveten, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Etiketler erdoğan ziyaret kıbrıs
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