  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel'in katkısının önemli rol oynadığına inandığını belirtti.

Etiketler erdoğan merkel görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ramazan'da yasaklar geri dönüyor! Listede 22 il var!
Kabine revizyonu öncesi flaş iddia: ''3 bakanlık bölünebilir''
Bu fotoğraf photoshop değil gerçek! İşte ''uçan geminin'' sırrı
Kılıçdaroğlu: ''450 milyon doları kime sattınız ?''
''Bakan Toto'' başlasın! AK Parti ''kabine revizyonunu'' doğruladı!
Bahçeli'nin bırakacağı tarihi açıkladı
Ebru Polat'tan olay itiraf! Beyler işte böyle kandırılıyorsunuz!
Döviz uçtu Yiğit Bulut nerede diyenlere müjde(!) Geri döndü!
Türkiye'nin tek jeoparkı Kula, ziyaretçilerini bekliyor
TOKİ'den 31 ilde uygun fiyatlı evler için dev kampanya