Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Reyting yarışında kazanan belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peki reyting yarışının galibi kim oldu? İşte 12 Mayıs reyting sonuçları...

Seçime 1 gün kala; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam ortak yayın ile TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Star TV, Habertürk ve birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ancak ortak canlı yayın nedeniyle kanallarda yayımlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayımlanmadı.

Aynı saatlerde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fox TV'de "Liderler Fox'ta" canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pek çok kanalın aksine ise Show TV, önceki akşam Erdoğan yerine RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla eleştirilen Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.

Dün akşamın reyting sonuçları ise dikkat çekti.

Reyting sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Serhat Uçak "Erdoğan 29 kanalda, Kılıçdaroğlu tek kanalda canlı yayındaydı. Erdoğan ratinglerde ilk 10'a giremedi. Kılıçdaroğlu yayını totalde 8., AB'de 2. oldu." ifadelerini kullandı.