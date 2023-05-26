Erdoğan seçim öncesi TCMB'nin kasasına yurtdışından gelen parayı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerinden Türkiye'ye para depo eden ülkeler olduğunu kaydederek, "Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, finans sisteminin, ekonominin ve bankacılık sisteminin sağlam olduğunu ve endişeye gerek olmadığını söyledi.

Kanal D-CNN Türk ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, Körfez ülkelerinden Türkiye’ye para depo eden ülkeler olduğunu kaydederek, “Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” dedi.

SUUDİLER MARTTA 5 MİLYAR DOLAR GÖNDERMİŞTİ

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu’nun, Merkez Bankası’na (TCMB) yatıracağını açıkladığı 5 milyar dolarlık mevduat mart ayında TCMB hesaplarına girmişti.

TCMB’nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, swapların yaklaşık 25 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor.