Erdoğan: ''Sığınmacılar için harcadığımız para 40 milyar doları aştı''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'de BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'nda konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılan Erdoğan, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı paranın 40 milyar doları aştığını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı.

Forum'da mültecilere ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, "Sığınmacılar için harcadığımız para 40 milyar doları aşmış durumda" dedi.

'AB'NİN BİZE VERDİĞİ BİR SÖZ VAR'

"Bugün ülkemizdeki birçok Suriyeli kendi ayakları üzerinde durabilir konuma geldi. Türk Kızılay'ı AFAD ve STK'larımızla ülkemizdeki bir milyonu aşkın Suriyeliye geçim yardımı ve psiko-sosyal destek sağlıyoruz. Hassas durumdaki mültecilerin korunmasına ve tespit edilmesine özel önem veriyoruz.

BM'nin hassasiyeti doğrultusunda Suriyelilerin sorunlarına hızla etki edebilmek için masalar kurduk. Dışarıdan ülkemize gelen yardımlar ise kısıtlıdır. AB'nin bize verdiği söz vardır, 3.3 milyar Avro destek vereceklerdi. Ne yazık ki bu gelen destek 2 milyar Avro'ya ulaşmıştır. Üçüncü 3 milyar Avro'dan ses yok. Bu vesileyle BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne teşekkürleri bir borç biliyorum."

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'İLERİDE UTANÇLA ANILACAK ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIK'

"İleride utançla anılacak önerilerle karşılaştık. Bu botları şişleyerek batırdılar, o insanları Akdeniz'in sularına gömdüler. Kimi siyasetçilerin mülteci siyaseti üzerinden oy yarışına girdiğini gördük. Sınır illerimize saldıran terör örgütlerine destek verildi.

Suriye'de 9 yıldır yaşanan insanlık dramını Halep'teki şu duvar yazısı çok net anlatmaktadır: Suriye'de ölen çocuklardan kan yerine petrol aksaydı dünya anında müdahale ederdi. Petrol kuyularını koruma amacına harcanan hiçbir çaba varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır. "

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları şu şekilde:

"Vatandaşlarımıza ne sunduysak Suriyelilere de onu sunduk."

"Parası en çok olanlar sadece bize gülücük atıyorlar. Destek vermeye gelince destek ne yazık ki yok. Şu anda Afganistan'dan Yunanistan üzerinden gelip Avrupa'ya gidenler var. Onları tekrar Afganistan'a göndermek durumunda kalıyoruz. "

"Sesleniyorum; o petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım, ondan sonra o terör bölgesine şu projeleri uygulayarak şu anda mülteci halinde olan bu insanları o yaptığımız evlere yerleştirelim. Ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım."

"Ülkemize sığınan hiç kimseyi geri göndermedik. Biz ırk, din , dil ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Birkaç münferit hadise dışında hamdolsun mültecileri ötekileştirecek hiçbir üzücü olay yaşanmadı. Devlet olarak vatandaşlarımıza hangi imkanları sağlıyorsak ülkemize sığınanlara da aynısını sağlıyoruz. Varil bombalarından kaçan insanlara biz kapımızı kapatamazdık. Suriyeli kardeşlerimizin kendi kendilerine yeter konuma gelmesi için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. "