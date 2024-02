Erdoğan tartışma yaratan ''Hatay'' açıklamasını böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının teslim töreninde yaptığı konuşmada, ''Tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenine katıldı. Hatay'da yaptığı konuşmada, ''Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı'' sözleriyle muhalefetin tepkisini çeken Erdoğan, sessizliğini bozdu.



Erdoğan şöyle konuştu:

"Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz. Hükümet olarak biz tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik. Hatta plana dayalı, yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile yine biz hayata geçirdik. İstanbul'undan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'a muhalefetin şehirlere hizmet kazandıramadıkları için, bunun tek sebebi beceriksizliktir."

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, “Cumhur ittifakı söz verir ve yapar. 1 yıl önce büyük bir felaket yaşadık. Türkiye 6 Şubat gününe büyük bir felaket ile uyandı. 7.7 büyüklüğünde ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem ve şiddeti onlara yakın binlerce artçı saldırı ile dünyamız başımıza yıkıldı. Bu depremler gerek büyüklüğü, gerek yüzeye yakınlığı bakımından asrın felaketi olarak kayıtlara geçmiştir. Yıkılan binalarının yüzde 90’dan fazlasının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin büyüklüğünü daha da arttırmıştır. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Depremden kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını inşallah hep yaşatacağız. Rabbimden bu gece idrak edeceğimiz Miraç gecesinde rabbimden ölenler adına af diliyorum. Milletleri yapan millet yapan özelliklerinden biride sevinçleri paylaşarak çoğalttıkları gibi üzüntüde tek yürek olup acıları dayanılır kılmalarıdır. Hem birey hem de toplum olarak bizlere en çok toplum olarak böyle zamanlarda lazımdır. Asrın felaketinin ardından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık. 7 bin mahalle ve köyünde ağır yıkıma yol açan bizim kadar güçlü durabilecek pek az ülke ve toplum vardır. Benzer felaketler karşısında en gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığını gördük. Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları yeniden hayata tutunmuş bir tabloya kavuşturduk” diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Geçmişten aldığımız derslerle geleceğimizi daha güvenli inşa etme yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerin etrafında kenetlenen her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü saatlerde insan üstü bir gayretle deprem bölgesine ulaşan kahramanlarımızın hiçbirini unutmayacağız. Depremzede vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar hem yakınlarını hem de kalanları kurtarmanın mücadelesini verdiler. Soğuğa, çamura ve diğer tüm olumsuzluklara meydan okuyarak fedakarlıklarını anlatacak söz bulmak mümkün değildir. Rabbim hepsine dayanma gücü versin. Devlet olarak afetin ilk anından itibaren milli ve uluslararası tüm imkanları seferber ederek afet bölgesindeydik. Kahramanmaraş’tan başlayıp 11 ili etkileyen bütün şehirlerimizde 39 bini yıkılmış 60 bini acil yıkılacak 200 bini ağır hasarlı bina ortaya çıkmıştı. 26 bininde çok acil arama-kurtarma çalışması yürütülmesi gerekiyordu. Tarihin en büyük arama-kurtarma operasyonunu yürüttük. Deprem bölgesinde 650 bin görevli görevlendirerek bütün sistemin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağladık. 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi ile çalışmaların yürütülmesini sağladık. Enkaz altında kurtardığımız her can umudumuzu tazeledi. Yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. Ardından bölge genelinde kurduğumuz 215 bin konteyner ile daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon afetzede vatandaşımızın ulaşımını sağladık. 1.2 milyon vatandaşımızı misafir ederken 300 binin üzerinde haneye kira desteği sağladık. Üniversite sınavında öğrencilerimizin ulaşımını sağladık.”

“Bu sene sonu 200 bin öbür yıl sonu 390 bin konut teslim edeceğiz”

Erdoğan, Türk Hava Yolları ile ortak yaptığımız 712 bin kargo seferiyle 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 111 bin kişi 989 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Diğer çalışmalar ile birlikte deprem bölgesine acil ihtiyaçlar için 107 milyar lira kaynak aktardık ve kalıcı konutların hemen inşasına başladık. Geçtiğimiz günlerde Hatay ve Gaziantep’te kura çekimi yaptık. Bugünde Kahramanmaraş’ta konutların kurasını çekip anahtarları teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş’ta 20 bin konutun inşası sürüyor. Bütün anahtarları teslim edene kadar gece-gündüz durmayacağız. Yarın Şanlıurfa’da, Perşembe günü Adıyaman’da kura çekimi ve anahtar teslim törenleri ile vatandaşlarımıza anahtarlarını vereceğiz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Allah’ın izniyle gelecek sene sonunda 390 bin konutu vereceğiz. Herkesin gönül hoşluğunu sağlayacağız” diye konuştu.

Muhalefet diyor ki 1 yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın. Burada rakam olarak bir nefeste söyleyip geçtiğimiz her bir işin gerisinde ne kadar çok emek, altın teri, kaynak, fedakarlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Kahramanmaraş biliyor. Şu andaki İBB Belediye Başkan adayımız, o dönemdeki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un aynı dönemdeki İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, madencilerimizin, STK'larımızın bölgedeki gayretlerini kimse inkar edemez. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin dört bir yanını taradık, tarıyoruz, bütün inşa ve ihya hareketini sona erdireceğiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

Biz insanımızın gerektiğinde canı pahasına verdiği desteği, yatırımları yaptığımız için bu destekleri aldık. Tıpkı 21 yıl boyunca olduğu gibi geçen yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde de sizlere vaadimiz buydu. Şimdi belediye başkanlığı seçimlerinde de şehirlerimize vaadimiz aynıdır. Biz eser vermeye, hizmet etmeye, şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz. Bunun dışındaki her tartışmayı vakit kaybı olarak gördüğümüzü her fırsatta tekrarlıyoruz. Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz.

İnsansız hava aracımız ANKA'nın da aralarında olduğu parçalar Kahramanmaraş'ta üretilecek. Kahramanmaraş havacılığın 2. merkezi olacak. Şehirde İstiklal Teknik Üniversitesi açılacak.

Erdoğan'ın Hatay çıkışı tartışma yaratmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay İlçe Belediye Başkan Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" demişti.