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Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile Beştepe'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00'da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin Beştepe'de olacağı bildirildi. 

Görüşmede gündemdeki konuların ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmaları ele alınacak. Erdoğan ile Bahçeli en son 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda bir araya gelmişti.

Etiketler recep tayyip erdoğan devlet bahçeli mhp
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