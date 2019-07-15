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  4. 15 Temmuz 2019 20:59

Erdoğan ve İmamoğlu ilk kez bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz etkinliğinde ilk kez bir araya geldi.

Erdoğan ve İmamoğlu ilk kez bir araya geldi
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Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi. Binlerce vatandaş ellerinde bayraklarla etkinlik alanını doldururken, havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Erdoğan, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştıktan sonra tören alanına geçti.
Erdoğan ile İmamoğlu, seçimden sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Bayrağını alan Atatürk Havalimanı'na koştuBayrağını alan Atatürk Havalimanı'na koştu

 

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