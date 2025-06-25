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''Erdoğan yalnız'' diyerek Berat Albayrak'ı işaret etti

''Erdoğan yalnız'' diyerek Berat Albayrak'ı işaret etti
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AK Partili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız olduğunu savunarak, Berat Albayrak'ı işaret etti. Tayyar, ''Cumhurbaşkanımızın geçmişten çok daha fazla Berat Bey’e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kendi vakfına ait katıldığı bir etkinlik dikkat çekti.

Albayrak'ın etkinlikte vakıf işlerine ilişkin, "Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık" sözleri kamuoyunda gündem oldu.

"ERDOĞAN'IN İHTİYACI VAR"

Bu sözlerin gündem olmasının ardından AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berat Albayrak'a ihtiyacı olduğunu iddia etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "Yeniden görev alır mı, bilemem. Berat Bey’i en iyi Cumhurbaşkanımız tanır. Dışarıdan bir etkiye de kapalıdır kanımca. Kişisel kanaatimi ifade edeyim. Cumhurbaşkanımızın geçmişten çok daha fazla Berat Bey’e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü… Cumhurbaşkanımız yalnız" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın açıklaması şu şekilde:

"Berat Albayrak, yeniden gündemde.

Bir etkinliğe katılımı ve şu sözleri, olası kabine değişikliğine gönderme yapılarak haberleştiriliyor:

‘Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık.’

Yeniden görev alır mı, bilemem.

Berat Bey’i en iyi Cumhurbaşkanımız tanır.

Dışarıdan bir etkiye de kapalıdır kanımca.

Kişisel kanaatimi ifade edeyim.

Cumhurbaşkanımızın geçmişten çok daha fazla Berat Bey’e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Çünkü…

Cumhurbaşkanımız yalnız.

Etrafınızda kalabalıklar olur ama kendinizi yalnız hissedersiniz, aynen öyle.

Haliyle, Külliye ile hükümet ve parti arasındaki bağ çok zayıf.

Bu boşluğu dolduracak, güçlü, etkin, Cumhurbaşkanımızın yalnızlığını paylaşacağı, güven duyacağı ve yükünü alacağı donanımlı bir isme ihtiyaç var.

Adı bakanlık veya başka bir görev olur, ne olursa olsun, Berat Bey, bu ‘köprü görev’ tanımına en uygun isimdir.

Naçizane."

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Etiketler berat albayrak recep tayyip erdoğan şamil tayyar
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