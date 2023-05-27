Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beykoz'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, ''Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında, kimse kaybetmeyecek.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Halk Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, ''Buraya koştuğumuz gibi yarın sandığa koşacağız. Yarın sandıkta fire vermeyeceğiz'' mesajını verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

70 bin şu anda katılım var. Şimdi burada 70 bin katılım olduğuna göre bu akşam durmak yok. Bütün eş dost hepsini arıyor muyuz? Sandığa gitmeye teşvik ediyor muyuz? Sevgili Beykozlular, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Tüm Beykoz'a selamlarımı gönderiyorum. Bugün Beykoz yine bir başka güzel, bir başka muhteşem.

"YARIN SANDIKTA FİRE VERMEYECEĞİZ"

Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. On binlerce nefer görüyorum. Bu meydanda özgür iradesine zincir vurdurmayan demokrasi kahramanlarını görüyorum. 28 Mayıs'ta dalga dalga yükselecek sadanın müjdesini görüyorum. Bu coşkuyu asla kaybetmeyeceğiz değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Yarın sandıkta fire vermeyeceğiz. Gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Milleti kutuplaştırmaya çalışanlarının oyuna gelmeyeceğiz. Provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Soğukkanlılıkla hareket edeceğiz.

"YARIN AKŞAM ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ, KİMSE KAYBETMEYECEK"

Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında, kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki Kandil'den Türk siyaseti dizayn etmek isteyenler dışında hiç kimse üzülmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki tüm Türkiye, milletimiz kazanacak. Demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm seçmenler kazanacak.

(Yurt dışı oylar) PKK ne yapıyor onlara saldırıyor. Ama onlar oyunu cesaretle kullandılar. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak.

Bu sahtekarlar kadınlar kaybedecek diyor, kadınlar niye kaybedecek. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetti, hep kazandı Bay Kemal. Nur Serter İkna odalarında kızların başını açmaya çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter yok. Bu sahtekarlığı bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Benim kızım kızlarım İmam Hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşım müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım.

Beykoz'dan bu sefer rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Beykoz 28 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz. Beykoz maşallah yarına hazır.

Bay bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun. Senin parlamentoda sayın ne? 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Biz Cumhur İttifakı olarak 323'le parlamentodayız. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı, yok. Kime geleceksin Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek hadi oradan! Önce sen parlamento hukukunu öğren.

İstanbul'la birlikte 81 ilimizin tamamına mührümüzü vurduk. Yavuz Sultan Köprüsü'nü kim yaptı? Bir de bunlara sorun ya Bay bay Kemal siz ne yaptınız? 4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı. Ne yaptı? CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur. Kemal efendi nerede Bodrum'da, nerde Van'da Seçim mitinginde. Sana ne Van'dan.

Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Biz talimatı Allah'tan ve milletten alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü, Gabar'da, Tendürek'te öldürdük.

Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor.

Herkesin hayatına dokunan nice işler yaptık. Bay bay Kemal sen bizim bayrak sevgimizle aşık atamazsın. Bay bay Kemal Kandil'den aldığı talimatla konuşuyor. Sen bayraksızlarla yürüyorsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Bay bay Kemal çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenden de milliyetçi olmaz. Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı? Sana delikli kuruş vermezler, delikli kuruş. Milliyetçilik eserle olur. Şu büyük şehirlerde ne yaptonız? İstanbul'da ne yaptınız, rezalet. Ankara'da ne yaptınız, İzmir'de, rezalet.

Milliyetçilik al yıldızlı bayrağa uzanan kirli elleri kırmakla olur. Milliyetçilik kendi kararlarını kendisi almakla olur. Biz Cumhur İttifakı olarak işte bunu yaptık, başardık. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefine leke sürdürmedik. Ne hak yedik, ne emperyalist güçlerin hakkımızı yemesine izin verdik. Milletimizin huzuruna yeni bir teklifle çıkıyoruz. Bunun adı ne, Türkiye Yüzyılı.