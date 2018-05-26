Erdoğan: Yastık altındaki doları TL'ye çevirin

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ankara'da aday tanıtım toplantısı konuşmamı şu şekilde tamamlamıştım. Biz millet olarak hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te, İznik'te, Söğüt'te, Ankara'da güzel bir başlangıç yaptık. 24 Haziran'a yeni yönetim sistemiyle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlıyoruz. Avrupa'da PKK terör örgütünün, YPG'nin, PYD'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. 'Ne kadar engellersek o kadar kar' diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti.

Erzurum Anadolu'daki güzel başlangıcımızın anahtarıdır, giriş kapısıdır. Bir ara bölücü teröristler Erzurum'a musallat olmaya çalıştılar ama tutunamadılar. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475. Kuzey Irak'ta 414. Yurtiçinde 398. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Asla şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ülkemizin huzuru, geleceği için gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

"GÜVENLİK KORUCULARININ ÜCRETİNDE 135 LİRA İYİLEŞTİRME YAPIYORUZ"

Geçen yıl korucuların tamamını sigortalı hale getirmiş maaşlarını asgari ücretin üstüne çıkarmıştık. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz. Amacımız güvenlik korucularının tüm dikkatlerini teröristlerle mücadeleye ayırması.

Biri diyor ki, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım. Öbürü şunu yaptırmayacağım diyor. Hayatta sizin bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. Yatırım yapmadan istihdam olur mu? Biz eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette adımları attık mı? Ulaşımda adımları attık mı? Dış politikada güçlü iradeyi ortaya koyduk mu?

"RUSYA İLE DOĞALGAZDA ANLAŞTIK, 1 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPILACAK"

Rusya'dan Mavi Akım ve Batı Hattı'ndan aldığımız doğalgazın fiyatında 2015'te indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.

"YASTIK ALTINDAKİ DOLARI TL'YE YATIRIN"

Bu ara birileri ülkemize çöreklendi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin avucunuzu yalarsınız. Yastığın altında doları olan kardeşlerim paranızı gidin TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız.

Bu kişinin (Muharrem İnce) cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en iyi onu aday gösteren biliyor. Aksi yönde bir ihtimal olsa zaten kendi aday olurdu.

"KISA SÜREDE KUR BALONUNU SÖNDÜRECEĞİZ"

Biz George Soros'un bilmen neyin kulu kölesi değiliz. Onlar bizi ihanet çeteleriyle terör örgütleriyle, darbecileriyle içeriden vurmaya çalıştı. Biz bu zinciri paramparça ettik. Bu kez de ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları korkutmak için olmadık yollara başvuruyorlar. Döviz kurları üzerinden oynanan oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. Ey finans sektörü eğer yatırımcımıza bu tür oyunlar oynarsanız bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz. Elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Milletimden ricam şudur, dedikodulara itibar etmeyerek paralarını dolara-avroya yatırmasınlar. Ülkemiz serbest piyasa ekonomisinden dönmeyecektir. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.