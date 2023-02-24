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Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Erdoğan, Zelenski ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yılında Ukrayna lideri Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci yıl geride kaldıRusya'nın Ukrayna'yı işgalinde birinci yıl geride kaldıHaber

 

Etiketler recep tayyip erdoğan ukrayna rusya zelenski
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