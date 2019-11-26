Erdoğan'a şok suçlama: ''Talimat Saray'dan geldi''

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine değerlendirmelerde bulunurken, siyasetçilere yönelik yargı baskısından bahsetti.

Danış Beştaş “Selahattin Demirtaş üç defa tahliye edildi. Demirtaş ve Yüksekdağ davasında tahliyelerine saatler kala Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir tutuklama karar verildi” iddiasında bulundu.

Partinin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hakkındaki tahliye kararlarına rağmen hapishaneden çıkarılmamasıyla ilgili de konuşan Meral Danış Beştaş, Demirtaş’ın tahliyesine saatler kala yeniden tutuklandığını söyledi:

“Mahkeme başkanı avukatların gözüne bakamadan salonu terk etti. Özgürlüğüne saatler kalmıştı. Mükerrer yargılama yapılamaz. Demirtaş ve Yüksekdağ davasında tahliyelerine saatler kala Erdoğan’ın talimatıyla yeni bir tutuklama karar verildi. Meclis’e de kayyım atandı. Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekillerine kayyım olarak atanmıştır. Özel yetki verildi fezleke hazırlamak konusunda. Dolayısıyla Meclis’teki millet iradesine de kayyım atanmıştır…

Şu anda Demirtaş da Yüksekdağ da tüm arkadaşlarımız da rehin durumunda. Çünkü yargıya bu kararlar verdiriliyor. Örneğin AYM, Sırrı Süreyya Önder’le ilgili olumlu bir karar verdi. Ama aynı gün başvuru yapan Demirtaş ile ilgili AYM henüz bir karar vermedi.”

“Bir suçtan 3 defa tutuklandı, 3 defa tahliye edildiyor”

Meral Danış Beştaş, yargının durumuyla ilgili özetle şunları söyledi:

“Bir kişi hakkında birden fazla tutuklama birden fazla tahliye kararları verilmeye başlandı. Biri bir suçtan 3 defa tutuklanıyor, 3 defa tahliye ediliyor. Bunun en somut örneği İdris Baluken. İki defa tutuklandı iki defa tahliye dildi. Ne tesadüf ki bu kararları alan mahkeme başkanları ya rapor almış oluyor ya da görevinden alınmış oluyor.

“Leyla Güven milletvekili seçildiğinde tahliye edildi ama daha cezaevinden bile çıkmadan 1 saat içinde tutuklama kararı verildi. ÇHD’li avukatlarla ilgili aynı mahkeme heyeti 5 gün süren bir yargılama yaptı, tahliyelerine karar verdi. Daha sonra aynı mahkeme heyeti kararını değiştirdi, tutuklama kararı verdi.

“Tahliye veren hakimler ya hastalanıyor ya görevleri değişiyor”

“Ahmet Altan’ın tahliyesi meselesinde de 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ne tesadüftür ki 1 gün önce değişmiş. Tahliye veren hakimler ya hastalanıyor ya görevleri değişiyor. Bir sonraki gün tam tersi karara imza atılıyor.

“Osman Kavala dosyası yine gerçekten dehşetli kesitler sunuyor yargılama mekanizmasına ilişkin… 16 ay sonra iddianame hazırlanıyor ve şu ana kadar hala hakkında bir tahliye kararı verilmemiş.

“IŞİD üyeleri ikametgah sahibidir diye tahliye edilebiliyor”

“Tabii yargı her zaman tutuklamıyor, bazen de gerçekten çok ilginç tahliye kararlarına imza atıyor. Mesela IŞİD üyeleri sabit ikametgah sahibidir diye tahliye edilebiliyor. Ya da İçişleri Bakanlığının başına ödül koyduğu IŞİD üyeleri arafta tahliye edilebiliyor.

“Tesadüfe bakın ki bütün Hizbullah sanıkları tahliye edildi. Ama aynı hukuki durumda, aynı şartlarda diğer tutuklular, hükümlüler tahliye edilmiyor.

“Yargı tek yargı değil. Yargı çifte uygulamalarla, ayrımcı uygulamalarla aslında tarafını da belli etmiş oluyor. Yargı suç üretiyor.”

