Twitter'da büyük şok ! Facebook skandalı Twitter'a sıçradı
Twitter'da büyük şok ! Facebook skandalı Twitter'a sıçradı
Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını açıklıyor
Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını açıklıyor
Değeri düşmüştü... Bitcoin hakkında bomba iddia !
Değeri düşmüştü... Bitcoin hakkında bomba iddia !
Merkez Bankası yeni enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yeni enflasyon tahminini açıkladı
YSK Başkanı'ndan tüm partilere çağrı
YSK Başkanı'ndan tüm partilere çağrı
İhracat rakamları açıklandı !
İhracat rakamları açıklandı !
Facebook ve Twitter sonrasında Instagram'a da o özellik geldi
Facebook ve Twitter sonrasında Instagram'a da o özellik geldi
TOKİ'den 41 ilde 269 TL taksitle ev müjdesi !
TOKİ'den 41 ilde 269 TL taksitle ev müjdesi !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 30 Nisan 2018 11:58

Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını; çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda,

"Emeklerinden ve alın terlerinden başka sermayeleri olmayan, ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Bizler, işçinin ücretini alın teri kurumadan verin diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak 15 yılda emekçi kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını gözetmeye sorunlarını devletimizin imkanları, ülkemizin kaynakları el verdiğince çözmeye gayret ettik. Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık. Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, önyargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin tüm işçileri bizim işçilerimizdir, resmi tatil ilan ettiğimiz 1 Mayıs bizim işçi bayramımızdır. İşçilerin, emekçilerin büyümesi Türkiye'nin büyümesidir. Bu düşünceyle istihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkan katma değerden milletimizin her bir ferdinin yararlanması için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek; işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını; çalışanların sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

 

recep tayyip erdoğan , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü , 1 mayıs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM