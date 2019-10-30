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  4. 30 Ekim 2019 13:46

Erdoğan'dan ABD ziyareti için flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile 13 Kasım'da ABD'de biraraya gelmesi bekleniyordu. Erdoğan bugün gazetecilerin "ABD'ye gidecek misiniz" sorusuna "henüz kararımı vermedim" diyerek yanıt verdi.

Erdoğan'dan ABD ziyareti için flaş açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından Meclis'te sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Şu an henüz kararımı vermedim. Soru işaretleri var" şeklinde yanıt verdi. 
 
Gelişmelere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ile her an görüşmenin olabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de şu an A planını uyguluyoruz. Devriyeler devam edecek. Arazide gelişmelere göre atılacak adımları atarız. B ve C planları olabilir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim’de TRT ortak yayınında ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü belirterek “13’ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz ve heyet olarak gideceğiz.” demişti.

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