Erdoğan'dan ABD'ye tepki: ''Uçak gemisinin İsrail'de ne işi var?''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili Rusya lideri Putin'le görüşeceğini açıkladı. ABD'ye tepki gösteren Erdoğan, ''Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak?'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Nehammer ortak açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Ülkemize terörle mücadelede verdiği destekten ötürü Avusturya'ya teşekkür ediyorum. Gelecek sene Türkiye ile Avusturya arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 milyar doların üzerine çıkaracağız. Görüşmelerde Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldık.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz. Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Nihai çözüm bağımsız Filistin devleti. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti hayata geçmeli. Sivilleri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.

'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Bugün Sayın Putin ile görüşeceğim. Guterres ile görüşmem olacak. Görüşmeleri Körfez ülkeleriyle devam ettireceğiz.Tüm aktörleri barış için adım atmaya çağırıyorum. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart. Sivil yerleşim yerleri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları?

Endişemiz çok büyük durumda. 1 haftada, 15 günde biteceği kanaatinde değilim. Onun için görüşmelerimizi yapıyoruz.

Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.

"AMERİKA'NIN UÇAK GEMİSİNİN İSRAİL'DE NE İŞİ VAR?"

Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Gazze'yi ve etrafını vurarak indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Suriye'de ABD üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? Bütün bunları değerlendirmek gerekmiyor mu? Türkiye'nin insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. Bunu düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz, neyle değerlendireceğiz? İşine geldiği zaman ortak, işine geldiği zaman terör örgütlerini Amerika silahlandırıyor eğitiyor.