Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Af'' isteğine ilk tepki geldi !

Birleşik Krallık ziyaretini gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin af meselesi ile ilgili sorulan soruya net bir cevap verdi. Erdoğan, "Bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşünce kesinlikle yok" dedi.

Birleşik Krallık ziyaretini gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün Birleşik Krallık'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Ardından Tatlıdil Forumu'nun kapanış toplantısına yetişeceğiz. Kapanış toplantısında yapacağımız konuşmayla böylece bu yılki çalışmalarını tamamlamış olacağız. Bu 7. toplantı olacak.Türkiye olarak Birleşik Krallık ile iş birliğinin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tatlıdil Forumu'nun da buna çok büyük katkıları oluyor." "

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

"İki ülkenin kültür, sanat, siyaset ve iş dünyasının seçkin topluluğuyla birlikte olacağız. Aradan geçen 7 yıldan sonra Tatlı Dil Formu çok yol kaydetti. İnşallah önümüzdeki süreçte forumun kapsamını çok daha da genişleteceğiz. Bizler Türkiye olarak Birleşik Krallıkla olan ilişkimizin çok daha gelişmesi için çalışıyoruz. Tatlıdil Forumu'nun da buna çok fazla katkısı oluyor. "Türkiye ve Birleşik Krallık olarak ekonomik iş birliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz." "

"Görüşlerimizin ve tutumumuzun karşılıklı olarak değerlendirilmesi için bir araya geliyoruz. Savunma sanayii alanında pek çok ortak projeye imza atacağız. "

BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİNE YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af isteğine "Sayın Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait bir tekliftir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

Benim faiz konusundaki kaanatlerimi biliyorsunuz. Faizi ekonomik alanda her türlü kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Şurada yaptığımız ekonomideki yetkili arkadaşlarımızla attığımız adımlar hemen etkisini gösterdi. 0."

"Tabii yeni isimler noktasında, bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen, iktifa eden değil ve kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız."

"Bir defa biz siyasette kadroyu Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz . Böyle bir şey olmaz, yani siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş olan arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara'ya taşınıp Ankara'da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, bir kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek