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  4. Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: ''Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol''

Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: ''Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol''

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam "müjde" olarak duyurduğu otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağı bilgisini verirken Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'ye "Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk kabine toplantısın ardından otoyol ve köprülere yıl boyunca zam yapılmayacağını söyledi.

Erdoğan, zammın olmayacağını açıkladığı esnada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye söylediği sözler dikkat çekti.

Erdoğan, Nebati'ye dönerek, "Müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecektir. Nureddin senden para çıkmıyor yani rahat ol" dedi.

Nebati, Erdoğan'ın bu sözlerine gülerek karşılık verdi.

 

Etiketler nureddin nebati recep tayyip erdoğan bakan cumhurbaşkanı
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