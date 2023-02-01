Erdoğan'dan EYT ve adaylık açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayında soruları yanıtladı.

Erdoğan, "İnanıyorum ki milletim yine AK Parti, yine Cumhur İttifakı diyecek. Bunlarda utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes’in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sloganı kullanabilir" dedi.

Tartışmalı adaylığıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Yüzyılı bir vizyon meselesidir. Varsın birileri masa başı kurgulanmış kampanyalarla göz boyamaya çalışsın. Biz inşallah yeni zaferlere başarılarla ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin elde etiği güç ve birikimiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağının adıdır.

CHP'NİN SÖZ YETER MİLLETİNDİR SLOGANI

Bunlar da utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bu Slogan CHP'ye isyanın nişanesidir. Bugün millet iradesine sahip çıkan AK Parti Cumhur ittifakıdır. Binalara slogan asmakla olmaz. Önce milli iradeye saygı duymayı öğrenin. Bunlar milli değil gayrımilli. Benim milletim sana inanmaz ki, Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes'i ipe götürdünüz. Bunun sorumlusu sizsiniz. Batıdan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine 'Yeter Söz Milletindir' diyoruz. Eser söz konusu olduğunda yetmez diyoruz.

ALTILI MASAYI HEDEF ALDI

Gelin biz bunlara 7'li masa diyelim. 6 deyince eksik oluyor. Malum parti masanın altında. Biz seçim tarihini açıklayarak, rahatlarını bozduk. Toplanıp toplanıp bunlar dağılıyordu. Seçim tarihi vermesek aday çıkaracakları yoktu. Aday açıklama tarihinde bile belirsizlik var. Biri '13 Şubat'ta açıklayacağız' diyor biri 'Planımız yok' diyor. Siz birbirinize güvenmiyorken, millet size nasıl güvensin. 7'sinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Yıpranır diye açıklamıyorlarmış. Bu nasıl iş. Adayın yıpranacağından korktuğunuz için açıklayamazken, biz Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Bu yola çıkan tabi ki yıpranacak. Yorulmadık yorulmuyoruz, yıpranmadık yıpranmıyoruz.

ADAYLIK TARTIŞMASI

Bunların hiçbirisinin Anayasa'nın 101'inde veya diğer maddelerinde yeri yok. Biz bu güne kadar bu adımları atarken bunların aklı neredeydi? O zamanlar bunu hiç konuşmadılar şimdi konuşuyorlar. Çünkü çıkaracakları adayın seçilme şansı olmadığını görüyorlar. Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız. Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu 'suyu bulandırma' çabalarıdır.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açık. Cumhur İttifakı asla pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnandığımız değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz. Bu anlamada yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. Yarın da inşallah Devlet Bey'i evinde ziyaret edeceğim.

"İLK AYLIKLARI ŞUBAT YA DA MART GİBİ BAĞLANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

DÜZENLEMEDE 4 MADDE VAR

EYT kanun teklifinin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. En geç haftaya Salı-Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat'ta başvuranlar Mart ayında maaşlarını alır." demişti.

EMEKLİ OLUP AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAK İSTEYENLER

Emekli olup aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere başvuru günü sınırlaması getirildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan tüm çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek primi veriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Dünyada faizi sürekli yükselttiler, ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Nitekim bizde faiz yüzde 9. Bunu daha da düşüreceğiz. Başbakanlığım döneminde, faizi 4'e indirdik. Enflasyon da 6 idi. Biz 'Yine indireceğiz' dedik ve bakın 86'larda idi, 64'e düştü. Daha da düşecek, bütün mesele istikrarımızdır. 4 yılın ardından ilk kez fazla vermeye başladık. Bazı uluslararası kuruluşlar, bizim tahminlerimizin üzerinde yüzde 5-6'ları bulan bir oran bekliyordu. 2022 yılında yüzde 1'e düşürmüş oldu. 2022 yılında faizin bütçedeki payı yüzde 10'a düştü. Vergi yüklerini düşürdük, KDV indirimleri ile bütçe içindeki payını azalttık. Büyüme de şu an 5,5'i yakalamış haldeyiz.