Erdoğan'dan faiz indirimi yorumu: Yeterli değil

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Siyasi partiler özellikle de AK Parti millete hizmet kapısıdır. İhtirasları hırsları yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakacak olursak AK Parti'de gözünü açan bir nesil siyasette yetiştirdik.

''AK PARTİ'NİN BİRİKİMİ TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİDİR''

AK Parti'nin birikimi Türkiye'nin birikimidir. Sizlerden hiç vakit kaybetmeden, şehirlerinize döner dönmez hemen 2001'den bugüne partimizde görev almış veya gönül vermiş her bir kardeşimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. Bu kardeşlerimizin gönüllerini almanızı, varsa dertleri, sıkıntıları, onlara çözüm aramanızı, daha önemlisi kendileriyle irtibatı kesmemenizi talep ediyorum. Kapısını çalmadığımız hane kalbine dokunmadığımız birey bizim değildir. Mayası sağlam olunca hamdolsun ortaya çıkan kadro da inançlı, ahlaklı, birikimli, verimli, kaliteli oluyor. Bu parti, inşallah önümüzdeki çeyrek asırda da yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir. 31 Ocak 2019 tarihinde 'Memleket işi gönül işi' diyerek mahalli seçimlerde milletimize olan taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Bu belge ile milletimize şehir planlarını uzun vadeli hazırlama sözümüz var. Altyapı ve ulaşım sorunlarını tüm şehirlerimizde çözme taahhüdünde bulunduk. Milletimiz bize itibar etti. AK Parti kurulduğu günden beri sözünün eri olmuş bir parti. Sözümüzü yutmadık. Şu anda hemen inkara başladılar. Birçok verdikleri söz şu anda sanki verilmemiş gibi konuşmaya başladı. Durun bakalım. Önümüzde daha çok önemli süreç var. Ne yaptıklarınızı hep göreceğiz. AK Parti'nin belediye meclis üyeleri bulundukları her yerde denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. AK Parti'nin belediyede de meclislerde de tüm üyeleri görevlerini milletin hayrına olacak şekilde sürdürecek. Hamallığını üstlendiğimiz mukaddes yükü taşıma mecali bulamayan, ikaz beklemeden bayrağı derhal bir sonraki dava arkadaşına bırakmalıdır.

''ÇİFTÇİYİ DEVAMLI İSTİSMAR EDİYORLAR''

Çiftçiyi devamlı istismar ediyorlar. Çiftçimin dün traktörü yokken artık Anadolu'nun her yerinde... Dün ortak kullanırken şimdi her evin bahçesinde traktör var biçerdöver var. Bay Kemal'in işi sürekli yalan. Gezi olaylarından 15 Temmuz ihanetine kadar pek çok saldırıyı püskürttük.

PENÇE HAREKATLARI VE RUSYA'DAN S-400 ALIM SÜRECİ

Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla Fırat'ın doğusundaki teröristlerinde Kuzey Irak'la irtibatını kesmiş olacağız. Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Konsolosluk görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla inlerinde etkisiz hale getirdik. (S-400) Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum. Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız. (Suriye'de) Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır.

''TERÖR KORİDORUNU PARAMPARÇA ETMEYE KARARLIYIZ''

(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Suriye'nin kuzeyindeki tüm aklıselim sahibi Kürt Arap Türkmen kardeşlerime sesleniyorum gelin PYD denen örgütü bir an önce tasfiye edelim. Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır. F-35 ile ilgili 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. 4 taneyi Amerika'da pilotlara teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sayın Obama döneminde bize verilmesi gerekenleri alamadık.

'AMERİKA'NIN KONGRESİNE SESLENİYORUM''

Amerika'nın kongresine sesleniyorum Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık verdiler. Siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız dedik hala vermediler. Kongre müsaade etmiyor diyorsunuz.

ABD'NİN F-35 KARARI

F-35 vermiyor musunuz? Peki, kusura bakmayın, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız, başka yerlere döneriz. Eli bağlı duramayız. Türkiye'de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok Türkiye'de AK Parti var Cumhur İttifakı var. Kıbrıs'ta biz garantör ülkeyiz. Yunanistan garantör ülke. AB gözlemci. Kapılarında adeta dilenci gibi beklettiler. İHA mı alacağız SİHA mı alacağız. Vermediler. Sayın Bush bir gün bana 'Sayın Başbakan size bu yapılanı kabul etmem dedi. Çağırdı o zaman Dışişleri Bakanı Powell'a dedi ki böyle olmaz 48 saat İHA'ları vereceksiniz. Ondan sonra böyle bir süreç başladı. Bu yeter mi?

''İSRAİL'İN YANINDA YER ALANIN KARŞISINDAYIZ''

İsrail'in Filistin'de pervasızca sürdürdüğü devlet terörüne karşı sessiz kalınmasını asla kabul etmiyoruz. İsrail'in yanında kimler yer alıyorsa herkes bilsin ki biz onların karşısındayız. Türkiye hala Avrupa'nın en güçlü en karlı dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ KARARINA İLK YORUM

31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardık. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama takdikleriyle gittiler. Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gittik battık mı bittik mi? Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli şekilde devamı gerekir. Faiz düştükçe enflasyon düşer çıktıkça çıkar.''

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SANA MI SORUP DA ADIM ATACAĞIZ?

Bugün yüksek faizle hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden rahatsız olmuş Merkez Bankası ile alakalı olarak itibarı sıfırdır diye açıklamada bulunuyor. Anlamak mümkün değil biz sana mı sorup da adım atacağız? Yeni yönetim sisteminden rahatsız. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam, tek adam diye nakarat yapıyor. Bu tek adam benmişim. Tek adamlığı biz sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum. Bununla birlikte enflasyonun da süratle düşmeye başladığını göreceğiz. Bay Kemal, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bizim dönemimizde asla emir alan bir hükümet olmamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Biz bugüne kadar kimseden emir almadık. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacak. IMF'ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız. Tek adam diye bir derdim yok. Milletin efendisi değiliz hizmetkarıyız. Senin dünyada ne itibarın var? Var var Sosyalist Enternasyonel var ya orada arada bir bunları çağırıyorlar itibar gördüm diye zannediyorlar. (Kılıçdaroğlu) BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamı saptıracak kadar yalana başvuruyor. Bak izle, bu sene de BM Genel Kurulu'nda nasıl bir konuşma yapacağım onu da bir izle.

FINDIK TABAN FİYATINI AÇIKLADI

Buradan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticimize müjde vermek istiyorum. Yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın taban fiyatı 17 lira. Levant kaliteli kabuklu için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği ekleyince kilogram fiyatları 19 lira ile 18 ,5 lira arasına gelmiş oluyor.

''BİRİLERİ PARTİ KURUYORMUŞ HİÇ BUNLARI KAFANIZA TAKMAYIN''

7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız. Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.''