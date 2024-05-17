Erdoğan'dan gece yarısı yeni atama kararları

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.