Erdoğan'dan gece yarısı yeni atama kararları
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol