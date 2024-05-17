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Erdoğan'dan gece yarısı yeni atama kararları

Erdoğan'dan gece yarısı yeni atama kararları
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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.

Etiketler atama atama kararları recep tayyip erdoğan Dışişleri Bakanlığı Resmi Gazete
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