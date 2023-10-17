Erdoğan'dan hastane saldırısı sonrası dünyaya çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının ardından yaptığı açıklamada, ''Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum'' dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında 500 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kanlı saldırı sonrası Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan insanlık dışı saldırıya ilişkin, ''İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.