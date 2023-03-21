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Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na: ''Kaygı duyuyoruz''

Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na: ''Kaygı duyuyoruz''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Batı Şeria'da artan saldırılardan kaygı duyduğunu ilettiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ele alındı. Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ramazan tebriğinde bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı. Deprem felaketi nedeniyle Türkiye ile dayanışma gösteren İsrail'e teşekkür eden Erdoğan, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti. Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bu günlerde Batı Şeria'da artan saldırılardan derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Herzog'a sükuneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için de teşekkür etti. 

Etiketler recep tayyip erdoğan israil Isaac Herzog batı şeria
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