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Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart

Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya, henüz Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için somut bir adım atmazken Türkiye ile NATO arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

İKİ ÜLKENİN ÜYELİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.

 "HAKLI MEŞRU TEMELLERE DAYANIYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

"HAZIR OLDUKLARINI İSPATLAMALARI GEREK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

33 TERÖRİSTİ İADE ETMEDİLER
Türkiye, Finlandiya'dan 6'sı PKK'lı, 6'sı ise FETÖ'cü olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten de 10'u FETÖ'cü, 11'i PKK'lı olmak üzere 21 teröristin iadesi için başvurdu. 2 ülkeden toplam 33 teröristin iadesini talep edildi. Ancak bugüne kadar her iki ülkeden de bu iade taleplerine olumlu cevap gelmedi.

Etiketler erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan nato
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