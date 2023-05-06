Erdoğan'dan küçük esnafa prim müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Biz Kayseri'yi çok seviyoruz. Buradan yola çıktık. 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan Kayseri'yi hasretle hürmetle selamlıyorum. 10 ay sonra bir kez daha Kayseri'yi görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Rabbime sizlerle yürümeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Rabbime Kayseri'ye hizmet etmeyi nasip ettiği için hamdediyorum. Yola çıkarken yine ilk mitingimizi Kayseri'de yapmıştık.

Kayseri zor günlerinde Maraş'ın yanında oldu, destek verdi. Devlet millet el ele yaralarımızı sarıyoruz. Deprem konutlarının inşasına süratle başladık. Durmuyoruz, çalışıyoruz.

'ŞU ANDA BU MEYDAN BİR REKOR KIRDI'

Az önce resmi rakamı bana getirin dedim. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun. Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulan bir Türkiye varsa, MB rezervi neydi hatırlayın 27 buçuk milyar dolardı şimdi 115 milyar dolara ulaştık. Davos'tayız Bebecan o zaman benim bakanım. IMF Başkanıyla konuşuyorum, siz alacağınızı tahsis ediyor musunuz? Türkiye'nin başbakanı benim. Tabi Bebecan kızardı bozardı. 2013'ten beri bir kuruş almadık. Ne kaybettik, hiç. MB rezervimizde 115 milyar dolara çıktı.