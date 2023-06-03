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  4. Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler

Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için gittiği TBMM'den İstanbul'dan gelen AK Partili heyetle yaptığı ilginç diyalog ve ettiği sitem kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere çevrildi. TBMM'de gerçekleşen açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı şehirlerden gelen parti üyeleriyle selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan gelen bir grupla da fotoğraf çektiren Erdoğan, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da başkanlığını yaptığı ve halen CHP'li Mehmet Murat Çalık tarafından yönetilen Beylikdüzü Belediyesi'ni kastederek "Ama Beylikdüzü'nü hala halledemediniz" diyerek sitem etti. Partililerin ise Erdoğan'a, "Allah'ın izniyle halledeceğiz" yanıtını verdiği görüldü.

Etiketler recep tayyip erdoğan sitem ak parti beylikdüzü istanbul ekrem imamoğlu
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