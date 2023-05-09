  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan milyonlarca memura ''iyileştirme'' müjdesi

Erdoğan'dan milyonlarca memura ''iyileştirme'' müjdesi

Erdoğan'dan milyonlarca memura ''iyileştirme'' müjdesi
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 700 binden fazla kamu işçisinin zam oranını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından memur maaşlarında iyileştirme yapılacağına yönelik paylaşımda bulundu.

Kamu işçilerine yönelik Toplu İş Sözleşmesi kapsamında zam oranını açıklayan Erdoğan, seçim sonrasını işaret ederek memurları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımında, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan iyileştirme memurlar memura zam zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nur Cemaati'nden 14 Mayıs kararı
Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Türkiye'de tarihi an başladı... Haberi alan telefonunu, kamerasını kapıp koştu!
Kış geri geldi! Buz gibi yağışlı günlere hazır olun
İmamoğlu'na taşlı provokasyonda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Bakan Kasapoğlu seçim konuşması sırasında yuhalandı
Bu içeceklerden uzak durun! Zehirli metal tespit edildi
Cenaze namazı sonrası 2 evi ateşe verdiler
Mahalleli kadını döven vandala dayak öyle atılmaz böyle atılır dedi
Ödül töreninde Bakan ile CHP'li isim arasında çok sert tartışma