Erdoğan'dan ''normal doğum pankartı'' tepkilerine karşı tepki!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Sivasspor ile Fenerbahçe maçına açılan ve kamuoyunda büyük tepki çeken "Doğal olan normal doğum" pankartı için "Kimseye bir saygısızlık yoktu. Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi, sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışını yaptı.

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, Trendyol Süper Lig'te Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele öncesinde futbolcuların taşıdığı ve kamuoyunda büyük tepki toplayan "Doğal olan normal doğum" pankartına sahip çıktı.

"Bizleri 10-20 yıl sonra bekleyen tehditler de apaçık ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi?" diyen Erdoğan, "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Hastanemizin ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz ve sağlık camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 400 yataklı yeni hastanemizin hizmete girmesiyle, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor. Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan modern sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili aracı gereciyle hayal dahil edilemeyen bir seviyedeyiz. Kimi yerlerde bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz."

"23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde bir devrim yaşandı. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık. Hastane yatak kapasitemizi 164 binden aldık, 270 bin 511'e taşıdık."

"Bir futbol kulübümüz Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanyaya destek olmak için pankartla çıktı. Kimseye bir saygısızlık yoktu. İddia ettikleri gibi kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu"

"Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Son yıllarda ülkemizin kanayan yarası olan bir sorunun çözümüne katkı sunma amacı vardı. Bunun üzerine malum odaklar harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler, sonra Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere buradan şunu soruyorum: Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?"

"Sağlık Bakanlığı'nın görevi milletin sağlığını korumak değil midir? Ortada dünya ortalamalarına göre anormallik varsa çözüm üretmek değil midir? Toplum sağlığı için elindeki tüm imkanları seferber etmesi dışında ne yapmasını bekliyorsunuz? Bilimsel veriler ortada. Nüfus artış hızımızın düştüğü seviye ortada. Bizleri 10-20 yıl sonra bekleyen tehditler de apaçık ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi? Açık ve net söylüyorum doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yok. Bu bir beka meselesi. Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bizim bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur."