Erdoğan'dan Öcalan'a ziyaret açıklaması !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesine gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yapılan ziyaretler ve mektupla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "MİT ve bakanlık kime ne zaman izin vereceğini yasalara bağlı olarak değerlendirme yapar ve kararını verir. " dedi.

Japonya'ya gitmeden önce açıklama yapan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

(S-400 meselesinde ABD yaptırım kararı alırsa Türkiye'nin B planı olacak mı?)

Birçok kez gerek şahsım gerek İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı işin bittiğini ifade ettik. Nedense bizim söylediğimize inanılmıyor. Bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor. Türkiye bir NATO ülkesidir, Amerika da. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa bunu bilmiyorum. Amerika'yla münasebetlerimiz stratejik ortaklık çerçevesinde yürütülmektedir. Bugüne kadar sayın Trump'la yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri hiç almadım. Ama alt kademelerde birileri bu tür işleri dillendiriyor. Sayın Trump'la bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B planı, C planı derken doğmamış çocuğa don biçme yoluna gitmeyelim o adeta sandıkta kalsın.

Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısı

Yeni yönetim sistemini millete sunduk, millet kararını verdi, bu iş bitmiştir. Bir yılı geride bıraktık, eksiğiyle artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte nerelerde aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz. Akşam kalk sabah kalk referandum dünyada böyle bir şey yok. Başkanlık sistemi ülkemizde ilk defa bizimle denenmiştir, deneniyor. Ondan önce parlamenter sistemi denedik bizi nerelere getirdiğini gördünüz. Çok bedeller ödedik. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz.

Öcalan ziyareti ve mektubu

Hangi kurum hangi şartlar altında çalışacak bu yasalarla bellidir. Cezaevinde yatanlara hangi kurum müsade eder? Adalet Bakanlığı. Müracat yapılmıştır ve böyle bir adım atılmıştır. MİT ve bakanlık kime ne zaman izin vereceğini yasalara bağlı olarak değerlendirme yapar ve kararını verir. Bakanlık böyle bir adım atmıştır ve kararını vermiştir.

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'ye çıkması

Ben kendisinin kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Osman Öcalan müracat etmiş ve böyle bir program yapmışsa, Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa onu da bu kurumdaki arkadaşlarımız bilir. TRT Kürdi'yi kurduğumuzda kimse neden kurdunuz demedi. TRT'yi yönetenler bütün hassasiyletleri göz önüne alarak adımlarını atarlar, Kürdi'nin reytingleri yükseltmeyi de düşünür. Ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür. Buna göre adım atmışlardır.

Binali Yıldırım sorusu

Biz yeni yönetim sistemine göre oluşmuş yapımız var. Partinin içinde fitne oluşturmaya yönelik yapılan söylemlerdir. Ne zaman nerede kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz. AK Parti dışarıdan kumanda edilen bir parti değildir.