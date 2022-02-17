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Erdoğan'dan sonra Bahçeli'den de indirim talimatı

Erdoğan'dan sonra Bahçeli'den de indirim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li belediyelere su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapılması için talimat verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'li belediyelere suda KDV indirimi kadar indirim yapılması çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de MHP'li belediye başkanlarına suda KDV indirimi yapılması talimatını verdi.

MHP’li Belediye Başkanlıklarına Su fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin gönderilen talimatta şunlar kaydedildi;

Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Erdoğan'dan AK Partili belediyelere ''indirim'' talimatıErdoğan'dan AK Partili belediyelere ''indirim'' talimatıGüncel

 

Etiketler behçeli recep tayyip erdoğan su faturası indirim
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