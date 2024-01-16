Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılının ilk Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarında "Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız" diyerek yeni askeri harekatın sinyalini verdi.

HABER3COM

Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündem maddesi emekli zamları ve Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler sonrası bölgedeki son durumdu.

Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatları neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir." dedi.

Erdoğan ayrıca yeni askeri harekatın sinyalini vererek şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe, ülkemize saldırılar artmıştır.

Sınır ötesi operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık. Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz.

Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir. Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız. Söz konusu terörle mücadele olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır, ya da karşımızda. Bu işin ortası yoktur. Bu hususta çok netiz. Terör örgütünü dışardaki destekçileri ve içerdeki uzantılarıyla beraber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz."

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yeni miladi yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum. Saldırıların ardından şehit yakınlarımızın bir kısmıyla telefonda görüştük.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. Son 5 günde Suriye ve Irak'taki terör unsurlarına düzenlenen hava harekatları neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir.

Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe, ülkemize saldırılar artmıştır.

Sınır ötesi operasyonlarla ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryosunu yırtıp attık. Sınır ötesi harekatlarımız, Türkiye'yi düzensiz göç dalgası üzerinden, iç karışıklığa sürüklemeye dönük oyunları da boşa çıkarmıştır. Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz.

"Yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız"

Türkiye, başarılı sınır ötesi operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını çok açık ve net göstermiştir. Yapacağımız yeni harekatlarla geleceğimizi güvence altına alacağız. Söz konusu terörle mücadele olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır, ya da karşımızda. Bu işin ortası yoktur. Bu hususta çok netiz. Terör örgütünü dışardaki destekçileri ve içerdeki uzantılarıyla beraber tamamen yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

"Her küresel kriz, Türkiye2nin önüne fırsatlar getiriyor"

Önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel büyümenin düşük seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, yatırım, üretim, istihdam, ihracat yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Her küresel kriz, Türkiye'nin önüne fırsatlar getirmektedir.

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere insanımızın refah düzeyini artırmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

"SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 ek zam yapacağız"

2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise uüzde 37,57 artış oldu. Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur aylıklarına ilave yüzde 5 daha ilave yapacağımızın müjdesini veriyorum. Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

"2024'ü emekliler yılı ilan ediyoruz"

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır.