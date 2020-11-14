Erdoğan'ın kızdığı anlar olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41.Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni ve AKP Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi programlarının ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi açılışına katıldı.

Erdoğan, burada kurdelenin kesileceği esnada ilginç bir olay yaşandı. Tam açılış sırasında katılanlardan alkış gelmeyince tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Bu ne ya ölü toprağı serilmiş üstünüze, Allah Allah..." diyerek çıkıştı.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından katılanlardan alkış geldi.