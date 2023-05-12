  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'ın seçim kampanyasını nerede bitireceği belli oldu

Erdoğan'ın seçim kampanyasını nerede bitireceği belli oldu

Erdoğan'ın seçim kampanyasını nerede bitireceği belli oldu
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına İstanbul'dan devam edecek. Erdoğan daha sonra Ayasofya Camii'ne akşam namazını kılarak seçim kampanyasını noktayacak.

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere yalnızca 2 gün kaldı. İnce'nin çekilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı yarışında adayların sayısı 3'e düşerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampanyasına kaldığı yerden devam ediyor.

Seçim programları çerçevesinde onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını cumartesi günü İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı ile sonlandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs günü saat 15.00’da Sultançiftliği Merkez Camii önünde yapılacak Sultangazi mitinginde ve ardından saat 17.00’da Şirinevler Ulu Cami önündeki Bahçelievler mitinginde vatandaşlarla buluşacak.

Saatler 20.00’ı gösterdiğinde ise Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Türkiye Gençlik Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, cumartesi günü Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu’nda ilçe ziyaretlerine devam edecek. Erdoğan, vatandaşla buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı kılacak.

Etiketler recep tayyip erdoğan seçim kampanyası ayasofya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Twitter bu kadını konuşuyor: Japon Sağlık Bakanı dediler, bakın kim çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Murat Karayılan montajlı video tepkisi
Seçime 2 gün kala kahreden ucuzluk izdihamı
13 araç bir birine girdi, 7 kişi öldü, bir kişi ambulansı kaçırırken yakalandı!
Dev banka altın tahminini değiştirdi
Dolar'dan yeni seçim zirvesi!
Dolar'ın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na tepkisi için dikkat çeken analiz
Ünlü anketçi İnce'nin kararının seçimleri nasıl etkileyeceğini açıkladı
Belediye otobüsünde mastürbasyon rezaleti
Rol için imaj değiştiren Pelin Karahan bambaşka biri oldu