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Erdoğan'ın üstünü çizdiği 6 belediye başkanı belli oldu

Erdoğan'ın üstünü çizdiği 6 belediye başkanı belli oldu
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Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürerken Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın önüne gelen anketler sonrasında 6 ildeki mevcut belediye başkanlarının üstünü çizdiği öğrenildi.

Yerel seçimlere yaklaşılırken AK Parti de çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta olduğu gibi yerel seçimlerde de büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan haberine göre Erdoğan'ın AK Parti yönetimindeki Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'da mevcut belediye başkanlarını tekrar aday göstermeye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Gaziantep'te ise Fatma Şahin'in anketlerde başarı oranının yüksek çıktığı, bu yüzden değişimin uygulanıp uygulanmayacağına ilerleyen süreçte karar verileceği kaydedildi.

ANKETLERDEN "DEĞİŞİM" ÇIKTI

Temayül ve anket çalışmalarından da bazı deprem bölgesi illerinde değişim sonucu çıktığı, genel merkez yönetiminin yaraların hızlı şekilde sarılması için bölgede yenilenmenin iyi olacağını vurguladığı belirtiliyor. Öte yandan, bölgede yapılan ilk anketlerle güncel anketlerin karşılaştırılacağı ve kararın buna göre verileceği söyleniyor.

Genel görüş, bu illerdeki başkanların önemli kısmının değiştirilmesi yönünde... Bölge için özel bir çalışma yürüten Erdoğan, yeni isimler için ince eleyip sık dokuyor. Aday gösterilecek kişilerde öncelikle yönetim tecrübesi ve empati özelliği aranıyor. Çözüm odaklı bakabilen, depremzedelerin dertleriyle hemhâl olabilecek tevazu sahibi kişilerin aday yapılması planlanıyor. Adayların, halkçı ve hizmet odaklı çalışabilecek kişiler olmasına da dikkat edilecek.

 

Türkiye Gazetesi

Etiketler adaylar ak parti'nin adayları deprem bölgesi recep tayyip erdoğan erdoğan'ın kararı seçim anketi
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