Erdoğan'ın yerel seçimler için 4 aşamalı planı belli oldu

AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için düğmeye bastı. Bakanlara özel talimat veren Erdoğan 4 aşamalı bir planla 2024 Mart ayındaki yerel seçimlere hazırlanacak...

AK Parti, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler için yol haritasını belirledi. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra parti yöneticilerine rehavete kapılmaması yönünde uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarının başlaması için talimatları verdi.

Bu doğrultuda 922 ilçe, 32 bin 260 mahallede seçmenin nabzı tutuluyor. Vatandaşın istek ve talepleri listeleniyor. Hazırlanan raporlar toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor.

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, AK Parti yerel seçime 4 aşamalı planla gidecek.

İlk aşamada, Erdoğan, genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak, en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. Erdoğan'ın 15 Ağustos'tan sonra en çok oy aldığı Sincik, Gerger, Kahta ve Samsat'a gitmesi bekleniyor.

İkinci aşamada şehir buluşmalarına ağırlık verilecek. Kabine üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri de sahaya inecek. Şehirlerde sorunlar dinlenip not edilecek.

Üçüncü aşamada milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri etkin çalışacak. Özellikle kırsalda yoğun çalışma yürütülecek. Köylere kadar uzanan ziyaretler planlanacak.

Dördüncü aşama deprem bölgesine yönelik olacak. Depremzedeler için özel çalışma yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan konut projelerinin teslimi hızlanacak. Bölgenin talepleri alınacak, sonuca bağlanacak.