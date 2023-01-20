EYT yasasının yürürlüğe gireceği tarih belli oldu: EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, ''EYT Şubat'ta yasalaşır, Mart'ta maaşlar alınır. Teklif yakında TBMM Başkanlığına sunulacak.'' dedi.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili AK Parti'den yeni açıklama geldi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI: HAK KAYBI OLMADAN DOĞRUDAN KADROYA GEÇİRİLMESİ SÖZ KONUSU OLACAK

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifine işaret ederek, "Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili herhangi bir hak kaybı olmaksızın doğrudan kadroya geçirilmesi söz konusu olacak, dün bir önergeyle bu hususu da hüküm altına aldık." diye konuştu.

MAAŞLAR İÇİN MART AYINI İŞARET ETTİ

Akbaşoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin, "En kısa sürede bu konuyla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacağız. Şubat ayı içerisinde yasalaştırıp EYT'li kardeşlerimizin mart ayında emekli maaşlarını almalarına dönük bu takvimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini paylaştı.

"BU AY SONUNDA ULAŞIR DİYE TAHMİN EDİYORUZ"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da EYT ile ilgili açıklamasında düzenlemenin Meclis’te önümüzdeki hafta tamamlanacağı düşüncesini dile getirmişti. Yılmaz, "Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı’mız çalışıyor. Vedat Bey’in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis’imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz” dedi.