EYT'lilerin emekli maaş hesabı değişti: O zam hayal oldu

SGK'nın kullanıma açtığı yeni emeklilik maaşı hesaplama ekranıyla birlikte pek çok emeklilikte yaşa takılan büyük bir hüsran yaşadı. Açıklama ise canlı yayında uzman isim Ahmet Kıvanç'tan geldi.

AK Parti iktidarının yıllardır görmezden gelip seçimlere kısa bir süre sonra müjdesini verdiği ancak Ekim ayından bu yana yasalaşması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde milyonlarca mağdur büyük bir şok yaşadı.

SGK'nın emeklilik maaşı hesaplama ekranından maaşını kontrol eden EYT'liler maaşlarında bekledikleri yüzde 30'luk zammı göremedi.

e.sgk.gov.tr internet adresinden 4A/4B sigortalılar için maaş hesaplama seçeneği tıklanarak emekli olmayı bekleyenler ortalama maaşlarını öğrenebilirken, hizmetin yeniden devreye alınmasıyla maaşlarını öğrenen pek çok EYT'linin kafası karıştı.

Show Haber'e konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, güncelleme katsayısı ile maaş zammı arasındaki 14-15 puanlık farka dikkat çekerken, ilk defa bağlanacak olan emekli aylıklarının bu oranda çok düşük olabileceğini belirtti.

Kıvanç, yaptığı açıklamada "Aralık ayı maaşı 10 bin 44 TL'olan birinin doğrudan yüzde 30 oranında artmış olsaydı maaşı 13 bin 57 TL olacaktı. Fakat yeni gelen güncelleme ile Aralık ayı maaşı 9 bin 50'ye düşen kişinin maaşı yüzde 30 zamla 11 bin 770 TL oldu." diye konuştu.

EYT'LİLERİN MAAŞLARINDA YÜZDE 18 ARTIŞ

Yani Aralık ayında hesap yapan EYT'liler güncelleme katsayısını hesaba katmamışlardı. Bu nedenle maaşlarına yüzde 30'luk değil ortalama yüzde 18'lik artış yansıdı.

YÜZDE 1,5 PUAN DAHA ARTACAK

Mart ayında ilk maaşlarını alması beklenen EYT'lilerin hesapladıkları aylıklarına Mart ayında yaklaşık yüzde 1.5 puanlık milli gelir artışı da eklenecek.