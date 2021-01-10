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  4. 10 Ocak 2021 17:59

Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu derhal özür dilemeli

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ''sözde cumhurbaşkanı'' ifadesine tepki gösterdi. Altun, ''Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir'' dedi.

Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu derhal özür dilemeli
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten özür dilemesi gerektiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir' ifadelerini kullandı.

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